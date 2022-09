Mit der „Krone“ zum „Glöckner von Notre Dame“

Hit-Musical jetzt endlich auch in Wien!

Nach vielen internationalen Produktionen, u.a. in den USA, Berlin und Tokyo, ist das Musical nun endlich erstmals auch in Wien im Ronacher zu sehen. Neben einem spektakulären Bühnenbild sowie opulentem Orchestersound in großer Besetzung, erwartet das Publikum hochkarätige Darsteller: u. a. David Jakobs, der schon in Berling als Quasimodo bejubelt wurde, Abla Alaoui als Esmeralda und Andreas Lichtenberger in der Rolle des diabolischen Erzdiakon Claude Frollo.