Federers letzter Auftritt ++ DTM in Spielberg

Roger Federer bestreitet heute im Laver Cup sein letztes offizielles Spiel auf der ATP-Tour, das österreichische Nationalteam hat in Frankreich keine Chance und das DTM-Wochenende in Spielberg ist angerichtet - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 23. September.