Mit der „Krone“ zur Nacht der Nachtschwärmer

Bereits zum 22. Mal läutet die „ORF-Lange Nacht der Museen“ am ersten Oktober den Herbstbeginn ein und öffnet nach Sonnenuntergang die Tore der heimischen Museen. Von 18 bis 1 Uhr in der Früh liegt die Kultur- und Kunstlandschaft von rund 630 Museen in ganz Österreich den Wissensgierigen und Nachtschwärmern zu Füßen - und das alles mit bloß einem Ticket in der Hand.