Kracher Österreich vs. Frankreich ++ DTM Spielberg

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft heute in der Nations League auswärts auf Weltmeister Frankreich, Dominic Thiem spielt im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Metz und Countdown zum DTM-Spektakel auf dem Red Bull Ring in Spielberg - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 22. September.