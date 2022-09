Gipfels(t)iege im Spital soll Patienten ermutigen

Die Idee für die ungewöhnliche Umgestaltung des Stiegenhauses kam ihr bei Gesprächen mit Patienten: „Oft erzählen uns Patienten, wie es in der Jugend war. Da konnten sie noch auf die Berge steigen.“ Und so können die Menschen auch Erfolgserlebnisse feiern. „Als Belohnung für die Anstrengung winkt ein Gipfelsieg, der mit einem Eintrag ins Gipfelbuch belohnt wird, das am Ende der Treppe bereitgestellt wird“, erzählt Susanne Mayrhofer.