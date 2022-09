Krone+ feiert Austrian Superheroes & Comic Con

Die Vienna Comic Con findet heuer nach zweijähriger Corona-Pause gemeinsam mit der VCA Vienna Challengers Arena auf vielfachen Wunsch von Fans und Ausstellern bereits am 1. und 2. Oktober in der Messe Wien statt. Wie gewohnt wird dieses Ausnahmeevent rund um Stars, Film, Comics, Cosplay und Fandom in Reinkultur in der Messe Wien im 2. Bezirk stattfinden.