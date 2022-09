Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die Hundedame Angie ist trotz ihres Alters von zehn Jahren aktiv und unternehmungslustig. Sie ist auch zu Fremden freundlich, ab und zu aber etwas misstrauisch. Die rüstige Omi wünscht sich daher erfahrene, geduldige und einfühlsame Menschen, die Freude am gemeinsamen Training haben. Sie wird in ein Zuhause ohne andere Tiere und ohne Kinder vergeben. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at