Was wären Weißwürstl ohne süßen Hausmachersenf?

Wer auch zu Hause Lust auf ein gutes Weißwürstl hat, kann sie sich ganz leicht zubereiten. Aber bitte beachten: Weißwürstl werden niemals in der Pfanne gebraten, sondern immer in heißem Wasser warm gemacht. Weißwürstl, die Sie heute im Supermarkt oder beim Fleischhauer Ihres Vertrauens kaufen, sind nämlich schon vorgegart. Wenn Sie die Würstl zu Hause kochen bzw. warm machen wollen, müssen Sie sie nur in heißes Wasser legen. Ganz wichtig, damit die Wursthaut nicht platzt: Das Wasser darf nicht mehr kochen!