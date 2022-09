Tickets für die 2. Sake Week Vienna gewinnen!

Am 1. Oktober veranstaltet Sake.Wien Kura, die erste österreichische Sake-Brauerei, im dritten Bezirk zwei Workshops, bei denen die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Für alle Einsteiger bietet ebenfalls am 1. Oktober die Masterclass „Einführung Sake“ Wissenswertes über das japanische Nationalgetränk am Beispiel von sechs Premium Sake - an zwei Terminen im Kochclub in Wien-Wieden mit Ayumi Kondo vom Nippon Ya und Sake-Sommelier Noel Pusch.