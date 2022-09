Acht Jahre Haft für unbelehrbaren Einbrecher

In zumindest 23 Wohnhäusern stieg der angeklagte Rumäne (31) binnen dreier Monaten ein, richtete einen Schaden von 53.000 Euro an. Für den elf-fach vorbestraften Kriminellen setzte es dafür am Donnerstag im Landesgericht Salzburg acht Jahre unbedingte Haft.