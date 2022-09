Als VIP zum Benefizspiel des Wiener Sportclubs!

Beim Sport gelingt Integration fast wie von selbst

Im Integrationshaus finden geflüchtete Menschen wieder zurück in ein selbständiges Leben. Das Angebot für Familien, unbegleitete minderjährige Geflüchtete und psychisch oder physisch kranke Schutzsuchende reicht von Unterkunft, Betreuung, Bildung bis hin zur Beratung. Was Integration betrifft, funktioniert der Fußball vom ersten Tag an bestens, besonders für Kinder und Jugendliche: Ist ein Ball da, entwickelt sich ganz von selbst ein friedliches Miteinander - Ängste und Probleme sind vergessen, Freundschaften entstehen.