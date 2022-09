Fahren Sie mit Lucas Auer das Spielberg-Rennen!

Der 28-Jährige liegt mit 98 Punkten 32 Zähler hinter BMW-Pilot Sheldon van der Linde an zweiter Stelle. Generell ist der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger mit seiner Saison bislang zufrieden, auch wenn ihn Horror-Rennen wie am Norisring oder in Spa wurmen. In Spielberg will er wieder jubeln - zusammen mit den rot-weiß-roten Fans!