„Krone“-Nachmittag im Circus Roncalli gewinnen

Wunderbare Hommage an die Künste

Das neue Programm „All For Art for All“ ist Pauls wunderbare Hommage an alle die Künste, die ihn sein Leben lang schon begleiten - Theater, Film, Malerei, Musik und die hohe Circuskunst vereint zu einem bunten, faszinierenden Gesamtkunstwerk. Lebende Gemälde, Rock ´n´ Roll in luftigen Höhen, Körper, die sich poetisch verbiegen und der Schwerkraft trotzen, und natürlich Clowns, die an der Lachmuskulatur kitzeln. Im märchenhaften Ambiente des Roncalli-Zelts kann jeder wieder für 2 1/2 Stunden zum Kind werden. Lassen Sie sich unser einmaliges Gewinnspiel also nicht entgehen.