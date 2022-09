In Grabstätte bisher älteste Opium-Spuren entdeckt

Gefäße in Form von Schlafmohnkapsel

„Dieser aufregende Fund bestätigt historische Schriften und archäologische Annahmen, denen zufolge Opium und der Handel mit Opium eine zentrale Rolle in den Kulturen des Nahen Ostens spielten“, heißt es in einer Mitteilung der Tel Aviver Uni. Die Gefäße, von denen einige in Zypern und einige vor Ort hergestellt worden waren, ähnelten - im unteren Teil - in ihrer Form demnach einer Schlafmohnkapsel (siehe Bild unten).