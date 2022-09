Ducati-Sieg in Aragon ++ DTM: Spielberg-Vorschau

In der dieswöchigen Ausgabe von „Boxenstopp“ dreht sich alles um das MotoGP-Rennen in Aragon und das bevorstehende DTM-Rennen in Spielberg. Moderator Martin Grasl und Experte Richard Köck sprechen über den Ducati-Doppelsieg, das Comeback von Marc Marquez, die Rolle von Fabio Quartararo und die ausstehenden Rennen der schnellsten Motorradserie. Von 23. bis 25. September steigt außerdem das DTM-Wochenende in Spielberg. Fünf Österreicher gehen dabei an den Start und in der WM-Wertung könnte bereits nach diesen beiden Rennen die Entscheidung gefallen sein.