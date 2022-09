Tickets für die Dating-App-Komödie gewinnen!

Mit „Match me if you can“ liefert Nina Hartmann eine bissige, zeitgeistige Verwechslungskomödie über die Liebe in einer Welt ab, in der ein Klick mehr bedeutet als ein Blick. In der man nicht mehr „zusammenpasst“, sondern ein „match“ ergibt. Und in der ein Date entweder mit einem Herz als Statusmeldung endet oder als desaströse „App-okalypse“.