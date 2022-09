Der Mobilitätspreis geht nach Bregenz

Bürgermeister Michael Ritsch, der sich einige Kritik am Projekt anhören musste, freut sich über die meisten Punkte seitens der Experten. „Diese Auszeichnung ist eine fundierte Bestätigung unserer Arbeit. Die Fraktionen, die sich in der Stadtvertretung unserer Vision angeschlossen und sich vollumfänglich für die Fußgängerzone ausgesprochen haben, haben Weitblick bewiesen.“ Stadtrat Robert Pockenauer (SPÖ) ist überzeugt, dass die Fußgängerzone nach Abschluss weiterer Arbeiten in der Rathaus- und Anton-Schneider-Straße auf noch mehr Akzeptanz stoßen wird.