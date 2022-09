Gegen Klagenfurt ist der nächste Schritt fällig

Nach dem 0:0 in Tirol, bei dem die Altacher Elf erstmals in dieser Saison eine kompakte Defensivleistung ablieferte, hofft Trainer Miroslav Klose auf den nächsten Schritt: „Das wären natürlich drei Punkte, die nehmen wir gegen Klagenfurt ins Visier. Die Spieler fühlen sich im defensiveren System offensichtlich wohler.“ Trotzdem verlangt der Weltmeister von 2014 mehr Mut im Spiel nach vorne, zudem soll die Abwehrreihe wieder höher stehen, als beim torlosen Remis am Tivoli. „Es war schon ein gutes Erlebnis, wie die Mannschaft in Innsbruck verteidigt hat“, ist auch Altach-Urgestein Emanuel Schreiner vom neuen System überzeugt.