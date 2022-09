„Andor“: Rebellen-Thriller im Star Wars-Universum!

Alles dreht sich um die Anfänge der Rebellion

Im Fokus: Cassian Andor, der Stück für Stück entdeckt was er in der Star Wars-Galaxis bewirken kann und langsam zu dem uns bereits bekannten Rebellenheld wird. Die „Krone“ sprach vorab mit Hauptdarsteller Diego Luna, der erneut in die Rolle des Rebellen schlüpft: „Es war faszinierend die Figur rückwärts zu erschaffen. Normalerweise macht man es genau umgekehrt und man zielt immer auf das Ende, aber hier dreht sich alles um die Anfänge, um die Übergangszeit und die Entwicklung“, schwärmt Luna im Interview.