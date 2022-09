Mit krone.tv Sex-Sequel mit Thomas Stipsits sehen!

Auch Regisseur Andreas Schmied freut sich immer noch über den großen Erfolg der „Love Machine“ im Kino. „Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich an das große Gelächter im Kinosaal denke, an die schönen Gespräche nach den Vorführungen und die vielen Emails, in denen sich die ZuschauerInnen bei mir für einen unterhaltsamen Kinoabend bedankt haben. Mit diesen wunderbaren Emotionen im Gepäck und einem aufrichtigen Respekt vorm Publikum liefere ich nun gerne ein zweites Kapitel“.