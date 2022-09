Salzburg-Punkt bei Chelsea ++ Sturm-Debakel in NL

Salzburg rettet am Ende dieser europäischen Woche die österreichische Ehre. Die Mozartstädter entführen einen Zähler von der Stamford Bridge und fahren einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Aufstieg ein. Bitterer hingegen endet der zweite Spieltag in Europa für Sturm und die Austria. Die Blackies kommen in Rotterdam gewaltig unter die Räder, während die Veilchen in Posen in der zweiten Halbzeit wenig zu lachen haben. Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel blicken mit Ihnen auf die internationale Woche zurück.