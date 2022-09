Für Frauen: Eine Greisslerei für die Gesundheit

Hilfe in geschütztem Rahmen

Therapien finden in offener, freundlicher Atmosphäre statt. „Wir wollen einen frauenspezifischen und geschützten Rahmen zur Behandlung und Betreuung bieten, von Frauen für Frauen“, so Geschäftsführerin Barbara Schreder-Gegenhuber. Die Gesundheitsgreisslerei ist eine dezentrale Außenstelle des Schweizer Haus Hadersdorf in Wien-Penzing, wo man ambulante und stationäre Therapien bei Abhängigkeitserkrankungen machen kann. Nähere Infos finden Sie hier.