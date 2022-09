Federer beendet Karriere ++ Sturms 0:6-Blamage

Tennis-Legende Roger Federer beendet nach 24 Jahren, 20 Grand-Slam- und über 100 ATP-Titeln seine Profi-Karriere, Dominic Thiem zieht beim Challenger in Rennes ins Viertelfinale ein, indessen sorgt Sturm Graz mit der 0:6 Niederlage gegen Feyernoord Rotterdam für eine Fußball-Blamage in der Europa League und Marc Marquez feiert nach langer Verletzungspause sein Comeback im MotoGP am Wochenende. Das und noch mehr sehen Sie heute im krone Sport-Studio mit Moderatorin Katie Weleba.