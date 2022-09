Nun reicht es: Philippa will Scheidung von Strache

Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und zwar in diesem spezifischen Fall sind es offenbar nicht nur tausend, sondern gleich hunderttausend Teile, in die das Familienporzellan zerbricht. Denn nachdem zuletzt in Klosterneuburg vor einer Villa in diskret gelegener Top-Lage die Umzugswagen gesichtet wurden, ist beim Bezirksgericht in derselben niederösterreichischen Gemeinde die Scheidungsklage eingereicht worden.