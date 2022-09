Salzburg schafft Sensation ++ Thiem-Match heute

Salzburg schafft mit einem 1:1 die Sensation gegen Chelsea, in der Europa League gastiert heute Sturm Graz bei Feyenoord, die Wiener Austria muss in der Conference League auswärts gegen Lech Posen ran und beim Challenger in Rennes spielt Dominic Thiem im Achtelfinale - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 15. September.