Jetzt heiß begehrte Kaiser-Wiesn-Tickets gewinnen!

Täglich ab 11.30 Uhr heizen nationale und internationale Top-Acts wie Die Lauser, Edelseer und Hans Ecker Trio in den Zelten dem Publikum ein. Zahlreiche Spezial-Events sorgen für absolute Wiesn-Stimmung: So ist unter anderem mit „Rock die Kaiser Wiesn“ (26. 9.), der Studenten-Party „iamstudent goes Kaiser Wiesn“ (3. 10.), dem LGBTQ-Event „Rosa Kaiser Wiesn“ (30. 9.) sowie zwei Seniorentagen (28. 9, 5. 10.) für jeden Geschmack garantiert etwas dabei!