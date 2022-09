Roadrunner-Szene im Visier

Die Unfalltragödie vom vergangenen Wochenende am Ring hat einmal mehr die Roadrunner-Szene in den Fokus gerückt. Stadt und Polizei reagierten mit Schwerpunktaktionen gegen die immer weiter wachsende Szene. So wurden seit Anfang des Jahres 400 auffällige Fahrzeuge kontrolliert, 141 Lenker - also mehr als ein Drittel - musste die Kennzeichen seiner Boliden abgeben. Laut Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) braucht es dringend gesetzliche Verschärfungen auf Bundesebene. Indes erklärt ein Anwalt, warum der Syrer, der eine Wienerin getötet hat, ausreisen durfte. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.