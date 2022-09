Die 26. Bruno Gala am 19. September hier LIVE

Es ist die traditionsreiche große Gala für die besten Spielerinnen und Spieler der Saison, gleichsam der „Oskar des öterreichischen Fußballs“. In edlem Ambiente im Wiener Globe werden die Auserwählten vor den Vorhang gebeten und angemessen geehrt. Bei der Bruno-Verleihung, die seit 1997 durch die Vereinigung der Fußballer (VdF) im Gedenken an den 1994 verstorbenen ÖFB-Nationalspieler Bruno Pezzey erfolgt, sind in den Hauptkategorien die heimischen Bundesligaspieler wahlberechtigt.