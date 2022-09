Justiz bestätigt Strafe: 20 und 18 Jahre Haft

Zu dritt stürmten die Täter am 15. August 2019 die Villa der Juwelierfamilie in Koppl. Sie fesselten das Paar, deren Kinder und das Au-pair-Mädchen, bedrohten sie, durchwühlten das Haus, setzten es in Brand und versuchten, die Familie zu entführen. DNA-Spuren überführten zwei Tschechen (44, 40).