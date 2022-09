Kriminelle attackierten zwei Schüler (14, 15)

Unbelehrbar! Gerade mal zehn Tage aus dem Gefängnis raus, und schon die nächste Straftat: Ein neunfach vorbestrafter Salzburger (26) hat laut Anklage am 6. Mai mit einem sechsfach vorbestraften Freund (18) zwei Schüler (14, 15) vor einem Wettlokal auf der Ignaz-Harrer-Straße angegriffen und ausgeraubt. Offenbar grundlos und spontan. „Eigentlich wollte ich eine Drogen-Therapie machen. Ich bin aber wieder zu den falschen Leuten, das war dumm“, erklärte der Erstangeklagte beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht. Er sei unter Drogen- und Alkohol-Einfluss gestanden. Einer der Schüler soll ihn am Gehsteig mit dem Rad angestoßen haben: „Da hab ich ihm gleich drei Watschen gegeben.“ Den Einsatz eines Messers bestreiten beide Angeklagten vehement, obwohl die beiden Opfer und zwei Augenzeugen ein solches gesehen haben. Vor der Richterin betonten die Schüler: „Es war ganz sicher ein Messer, zu 100 Prozent.“