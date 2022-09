Die Stadt verliert ihren Energie-Koordinator

In normalen Zeiten wäre es ein Generationswechsel in einer Führungsposition wie viele andere. In Zeiten des verrückt spielenden Energiemarktes wird die Pensionierung von Energie-Koordinator Franz Huemer für die Stadt Salzburg zur heiklen Sache. Denn Huemer, der sich in vielen Jahren Fachwissen und ein großes Netzwerk aufgebaut hat, wird schwer zu ersetzen sein.