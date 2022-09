Verstappens 5. Streich ++ Preining in Spa top!

Formel 1 entschieden, Preining in Form seines Lebens

Nach dem fünften Sieg in Serie hat Max Verstappen alles selbst in der Hand. Der Niederländer hat einen komfortablen Vorsprung in der WM-Wertung und kann in drei Wochen in Singapur den Sack zu machen. In der DTM wird es hingegen spannend in den letzten vier Rennen. Der Südafrikaner Sheldon van der Linde hat aktuell einen Vorsprung von über 30 Punkten, aber engster Verfolger ist Lucas Auer im Mercedes. Nächste Station ist zudem Spielberg - wir schätzen die Chancen des Austro-Quintetts ein!