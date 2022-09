Premiere der 1. jobmesse austria

Premiere in Wien: Am 24. und 25. September 2022 findet in der Marx Halle die 1. jobmesse austria statt. Die Messe bietet die perfekte Plattform für den Austausch zwischen motivierten Bewerbern und Arbeitgebern verschiedenster Branchen. „Die jobmesse austria zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich an Besucher:innen aller Generationen und Qualifikationen richtet.“, hebt Stefan Süß, Geschäftsführer der barlag|mediaprint messeagentur GmbH, hervor.