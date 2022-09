Events in Wien: Viel Action für wenig Geld

Das Leben ist in der Stadt wieder voll zurück! Wer sich zum Wochenende ins Zentrum wagt, drängt sich förmlich durch die Gassen. Die Menschen haben Lust auf einen erlebnisreichen Herbst. Den Wien auch bietet, wie ein Blick in die Eventkalender verrät. Während am Sonntag beispielsweise noch das Forschungsfest im Rathaus, das Straßenkunst-Festival am Karlsplatz oder das Vienna Coffee Festival in der Marx Halle spannende Abwechslung bieten, bleibt die Veranstaltungsliste auch die kommenden Wochen prall gefüllt.