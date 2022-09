Österreichische Top-Ergebnisse an Spieltag 1!

Chelseas neuer Trainer, Haaland vs. Lewandowski

Kernthemen der Sendung sind der neue starke Mann an der Linie des FC Chelsea, aber auch das Fernduell zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski. Graham Potter steht in seinem ersten Coach der Blues ausgerechnet dem FC Salzburg gegenüber. Michi Konsel gibt außerdem seine Einschätzung ab, wer der Topstürmer der Saison werden könnte!