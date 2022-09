Goldener Herbst zwischen Bergen und Seen

Seen-Wellness

Entspannung bietet Kärnten vielerorts. Wer Thermalwasser bevorzugt, ist in den Thermen von Bad Kleinkirchheim und Villach goldrichtig. Die Badehäuser am Wörthersee, Millstätter See und Klopeiner See verbinden die Lage am See mit hochwertigen Spa-Angeboten. Und für kühlere Herbsttage haben sich diverse Seehotels eine feine Alternative einfallen lassen: Beheizte Seebäder! So kann man die relaxende Wirkung der Seen ganzjährig genießen.