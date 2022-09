Designer des österreichischen Donald Duck treffen!

Fans von Donald, Dagobert & Co. kommen voll auf ihre Kosten

Der Besuchermagnet am Tor zur Wachau präsentiert in Wechselausstellungen österreichische Klassiker wie Manfred Deix oder Erich Sokol sowie internationale Künstler wie Loriot, Janosch oder Mordillo. Heuer kommen nun vor allem Fans von Donald, Dagobert & Co. voll auf ihre Kosten.