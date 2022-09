Jetzt in NÖ eines von 4 Klimatickets gewinnen

Mit dem September geht bekanntlich nicht nur der Sommer zu Ende, gleichzeitig bricht sodann wieder die Zeit des Pendelns so richtig an. Die Schüler kehren zurück in die Schulen, die Urlaubszeit in den Betrieben des Landes geht zu Ende. Das bedeutet auch, dass die Züge und Busse in ganz Niederösterreich jetzt wieder in ihrer vollen Auslastung unterwegs sind - und das ist auch gut so. Das Land Niederösterreich setzt gemeinsam mit der Krone ein Zeichen in Richtung Mobilität der Zukunft und verlost jetzt 4 x 1 Klimaticket. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.