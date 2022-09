Opernsänger kritisiert Umgang mit freien Künstlern

„Der Umgang mit den nicht benötigten Künstlerinnen und Künstlern zählt zu den wenig ruhmreichen Kapiteln dieses Festivals.“ So lauten Zeilen aus dem offenen Brief von Opernsänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke an die Salzburger Festspiele. Stein des Anstoßes: Der Umgang mit freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern während der Coronapandemie. Laut dem Sänger habe es für diese keine Kompensation für abgesagte Engagements gegeben.