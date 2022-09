Mit der „Krone“ als VIP zu den Stars in der Wachau

„Krone“-Gewinnspiel macht Sie zum VIP

Fans, aufgepasst! Denn wir verlosen 4 x 2 VIP-Tickets für die Samstagsshow inklusive Parkplatz in Mautern samt Shuttleservice zum Gelände, Zutritt in die überdachte Starnacht-Lounge mit reservierten Plätzen am „Krone“-Tisch sowie Getränken und kleinen Snacks und Zutritt zum Golden Circle - dem VIP-Stehplatzbereich direkt vor der Bühne.



Nach der Show laden wir Sie außerdem noch zur exklusiven Aftershow Party inklusive Getränke und kulinarischer Highlights ein. Und auch dabei darf die Live-Musik natürlich nicht fehlen. Ein unvergesslicher Abend ist also garantiert, die „Krone“ wünscht schon jetzt: gute Unterhaltung!