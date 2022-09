Eng peilt im geliebten Spa ersten Saisonsieg an

Dementsprechend beflügelt fährt Eng, der im „Nebenjob“ auch als Formel-1-TV-Experte arbeitet, in die Ardennen: „Ich freu mich sehr auf Spa, denn ich habe sehr gute Erinnerungen an diesen Ort. Ich hoffe, dass ich die beiden tollen Siege, die ich hier mit dem M6 GT3 hatte, nun mit dem M4 in der DTM wiederholen kann. Das wird nicht einfach, denn das Fahrerfeld der DTM ist heuer wieder extrem stark - das hat man am Nürburgring gesehen, in dem im Qualifying 20 Autos innerhalb von knapp vier Zehntelsekunden lagen! Das ist schon eine Wahnsinn, doch genau so macht es Spaß, und genau bei so einer Konkurrenz ist man immer gefordert. Und genau so sollte es immer sein.“