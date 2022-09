Mit Görgl & Königshofer jetzt in Bewegung kommen

Die Firmenchallenge Österreich, die heuer von 1. Oktober bis 19. November stattfindet, zeigt seit Jahren erfolgreich, wie man Bewegung und Sport in den Alltag integriert. Jede Minute Bewegung zählt mehrfach: Der CO2-Fußabdruck wird verringert, Bäume werden gepflanzt und Spaß im Team mit den Kollegen ist garantiert. Sie möchten sich rasch einen Überblick über das umfangreiche Angebot der heurigen Firmenchallenge verschaffen? Dann haben Sie am 8. September noch die Möglichkeit dazu, wenn Ex-Skistar Lizz Görgl und Ex-Radprofi Roland Königshofer live via Zoom bei der Programmpräsentation dabei sein werden. Wie sich anmelden können, erfahren Sie hier.