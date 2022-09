Gerhardt: „Niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen“

Sie selbst träume zum Beispiel auch von besonderen Rollen-Herausforderungen in Film und Fernsehen, sagte die für ihr komödiantisches Talent bekannte Schauspielerin, die ihre erste Kinorolle 2003 in der Komödie „7 Zwerge - Männer allein im Wald“ gespielt hatte. „Ich würde gerne mal eine Rolle spielen, in der ich an meine Grenzen und darüber hinaus gehe. So wie Leonardo DiCaprio in ,The Revenant‘. Wo du am Ende sagen kannst: Ich habe die Dreharbeiten überlebt“, erklärte sie.