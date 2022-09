Salzburg fordert Milan ++ Marc Marquez ist zurück

Salzburg fordert zum Auftakt der Champions League Saison den AC Milan, Rafael Nadal muss sich im Achtelfinale von den US Open verabschieden und Marc Marquez meldet sich in Misano zurück auf der Strecke - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 6. September.