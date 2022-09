Genießen Sie die Alpine Küche in feierlichem Stil

Am 19. September ist es so weit: Die Festspiele der Alpinen Küche finden bereits zum dritten Mal in Folge in Zell am See-Kaprun statt! Das kulinarische Branchen-Event gilt für Feinschmecker als absolutes Muss und versteht sich als Plattform für internationalen und interdisziplinären Austausch. Neben Anregungen und Inspirationen auf unterschiedlichen Ebenen dreht sich in diesem Jahr alles um die Symbiose von Kochen, Kunst und Kreativität.