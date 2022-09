Verstappen dominiert F1 ++ Torkönig Arnautovic

Weltmeister Max Verstappen ist bei seinem Heim-GP in Zandvoort eine Klasse für sich, bitteres Debüt von Sasa Kalajdzic bei Wolverhampton in der Premier League und Titelverteidiger Daniil Medwedew ist bei den US Open ausgeschieden - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 05. September.