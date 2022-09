Verstappen auf Rekordkurs ++ nächster Bagnaia-Sieg

Jubiläumssieg für Max Verstappen bei seinem Heim-GP in Zandvoort, Boxen-„Chaos“ bei Ferrari und in der MotoGP hält die Erfolgsserie von Francesco Bagnaia weiter an - darüber sprechen Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Motorsport-Experte Richard Köck in der aktuellen Folge von „Boxenstopp“, dem Motorsport-Magazin auf krone.tv!