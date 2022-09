Ein Lichtblick, der für die Zukunft hoffen lässt

Top-3 in Gesamtwertung

Erfreuliche Ausnahme aber: In der EM konnte Michael Sandner aus Peterskirchen für Schlagzeilen sorgen. Nach seinem historischen Tagessieg zum Auftakt in England landete der KTM-Pilot beim Finale in der Türkei im zweiten Rennen auf Platz eins und krallte sich in der EM-Gesamtwertung Platz drei hinter Jose Butron (Sp.) und Tomas Kohut (Slk.).