Tickets für das Wien-Konzert von 50 Cent gewinnen!

Das Werk wird von der Presse immer wieder als Paradebeispiel genannt, wenn es um das „perfekte Albumdebüt“ geht. Zum Jahrestag des Debüts schrieb „Complex“ beispielsweise: „Get Rich Or Die Tryin’ was the perfect storm. Dr. Dre, at the height of his powers, produced four songs, Eminem contributed two, and the rest of the songs were handled by a variety of relatively known, highly effective beatsmiths.“