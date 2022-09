Ein Schulstart wie früher

Aufgeregtes Wurln am Montag in den Wiener Schulen. Von den Krisen ringsum ist ist zum Schulstart nichts zu spüren, auch Corona ist völlig ausgeblendet, die Freude über das Ende der Maskenpflicht ist bei Schülern und Lehrern groß. Von den Personalproblemen vor dem Schulstart haben die Kinder freilich nichts mitbekommen. Die 55 Klassen, die zuvor ohne Leitung dastanden, haben jetzt zwar eine Lehrkraft bekommen, die Probleme sind damit aber nicht gelöst. Ein weiteres Riesenthema in Wien: Die mangelhaften Deutschkenntnisse vieler Schüler. Etwas Positives zum Schluss: Wien ist Spitzenreiter bei der Ganztagsbetreuung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.